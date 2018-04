Hỗn chiến ở Sầm Sơn, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Thứ Năm, ngày 05/04/2018 16:05 PM (GMT+7)

Trong lúc hỗn chiến ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), một thanh niên bị nhiều đối tượng dùng điếu cày, dao và lê xông vào đánh, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 5-4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an TP Sầm Sơn vận động nghi phạm giết người ra cơ quan công an đầu thú.

Trần Đình Đức - người đã dùng lưỡi lê đâm chết anh Lê Nhữ Ngọc

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 2-4, tại khu vực trước khách sạn Bằng Giang (đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) đã xảy ra một vụ mâu thuẫn, xích mích dẫn đến xô xát, ẩu đả giữa anh Lê Nhữ Ngọc (SN 1990, ngụ phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) với một số thanh niên.

Trong quá trình xảy ra hỗn chiến, anh Ngọc đã bị nhóm thanh niên này dùng điếu cày, dao lê nhọn, dao đánh, đâm nhiều nhát vào người. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng PC45 phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Sầm Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu chứng cứ để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ giết người.

Đến ngày 4-4, công an đã xác định và làm rõ Trần Đình Đức (tức Đức "đen", SN 1998, ngụ phố 3, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa), là nghi phạm gây ra cái chết của anh Ngọc nên đã vận động thanh niên này ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Trần Đình Đức khai nhận hành vi dùng lưỡi lê tự chế dài khoảng 30 cm đâm chết anh Ngọc.

Hiện, PC45 - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt những người còn lại.