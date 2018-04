Gã trai nhẫn tâm lừa vợ bạn sang Trung Quốc bán dâm

Kiếm tiền bất chính bằng cách dụ dỗ các cô gái miền Tây, trong đó có cả vợ bạn, sang Trung Quốc bán dâm để lấy tiền, Sang đã bị công an đề nghị truy tố.

Ngày 9-4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Phạm Thanh Sang (32 tuổi; ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Thị Xen (33 tuổi; thường gọi là Thanh, ngụ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về tội "Mua bán người".

Theo điều tra, vào năm 2015, Sang chung sống như vợ chồng với một phụ nữ tại Thanh Hóa, người này là bà con với Xen. Xen có chồng là người Trung Quốc và sinh sống ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Xen quen biết các chủ chứa mại dâm ở Trung Quốc nên thỏa thuận với Sang tìm các cô gái trẻ ở vùng quê miền Tây lừa bán sang đây. Mỗi trường hợp Xen trả cho Sang 5 triệu đồng.

Sang đã về gạ gẫm các cô gái ở miền Tây, hứa giúp ra Hà Nội đi làm nhân viên bán chè bưởi, làm nhà hàng, karaoke với thu nhập từ 30-40 triệu đồng/tháng. Sau khi nạn nhân đồng ý, Sang đưa ra Hà Nội rồi qua biên giới giao những phụ nữ này cho "tú bà" Xen. Từ tháng 3 và 4-2015, Sang đã lừa 11 phụ nữ ở miền Tây đưa sang Trung Quốc. Trong đó có 2 nạn nhân bị khuyết tật, bị Xen chê xấu nên mới cho về Việt Nam. 9 nạn nhân còn lại Xen cho thuê và chiếm hưởng 200 triệu đồng; chưa kể 100 triệu đồng của gia đình 2 nạn nhân ở Vĩnh Long gởi sang chuộc con gái sau đó. Sang được Xen trả tiền công 37 triệu đồng khi lừa bán 9 phụ nữ.

Trong số các nạn nhân "sụp bẫy", có chị Nguyễn Thị L.G. là vợ anh Trần Văn C. Anh C. là bạn quen biết trước đây của Sang. Vào khoảng tháng 4-2015, Sang về huyện Lai Vung thì gặp anh C. và nói với bạn có biết phụ nữ nào thì giới thiệu để Sang dẫn đi làm việc với mức lương 30 triệu đồng/tháng.

Anh C. về nói lại với vợ thì chị G. nói muốn đi làm và xin số điện thoại Sang. Đồng thời, chị G. rủ thêm người chị chồng là Nguyễn Thị Mộng C. để đi làm chung. Sau khi gọi cho Sang và thỏa thuận đường đi nước bước, 2 người phụ nữ này bắt xe lên T PHCM, được vợ Sang dẫn lên Lào Cai rồi qua Trung Quốc giao cho Xen. Khi tiếp nhận 2 nạn nhân, Xen điện thoại cho người môi giới đến chụp hình gửi về cho chủ chứa để ra giá thuê. Xen cho thuê chị G. được 1 vạn nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đồng VNĐ/tháng), cho thuê chị C. được khoảng 36 triệu đồng/tháng. Xen nhận trước tiền nửa tháng cho thuê của 2 nạn nhân là 24 triệu đồng, số tiền này chi cho Sang 17 triệu đồng.

Khi chủ chứa đến rước G. và C. ép bán dâm nhưng 2 người không đồng ý thì bị hăm dọa giết nên phải chịu bán dâm. Hai nạn nhân làm được khoảng 20 ngày thì xin ra ngoài mua đồ, sau đó lẩn vào đám đông, bỏ trốn được về Việt Nam.