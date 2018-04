Đối tượng ném phân bò vào nhà nữ phóng viên bị bắt giữ

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 20:00 PM (GMT+7)

Đối tượng đã 2 lần ném phân bò vào nhà một nữ phóng viên, khiến gia đình của phóng viên này hoang mang lo lắng.

Đối tượng tại cơ quan công an. ảnh:CACC

Theo đơn trình bày của chị Đặng Thị Cẩm Tú (35 tuổi, phóng viên Báo Thời đại), nhà của chị đã 2 lần bị kẻ xấu ném phân bò vào cửa nhà 2.

Vụ việc đã khiến tinh thần của chị và gia đình hoang mang lo lắng, không những thế mà còn ảnh hưởng đến môi trường và an ninh tại khu vực chị sinh sống.

Chị Tú cho biết, thời gian vừa qua chị đã có loạt bài phản ánh về một nhà máy sản xuất gạch và một số xe chở đất đá. Nên chị thường xuyên nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ, gọi và đe dọa, khủng bố chị.

Sau đó, nhà chị Tú liên tục bị khủng bố bởi phân bò do đối tượng lạ mặt ném vào.

Quá trình điều tra, qua trích xuất camera an ninh tại khu chung cư nơi chị Tú ở, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã xác định được đối tượng ném phân bò vào nhà chị Tú, sau đó họ đã bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan Công an TP.Vinh, đối tượng khai tên Hoàng Khắc Công (56 tuổi, trú tại TP.Vinh).

Công cũng khai nhận rằng, được một người khác thuê làm việc trên.

Được biết, đối tượng Công từng có 2 tiền án liên quan tới ma túy và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Hiện, cơ quan chức năng, đang điều tra và làm rõ sự việc trên.