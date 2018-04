Cụ ông 86 tuổi dùng dao đâm vợ rồi tự tử

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 22:35 PM (GMT+7)

Do mâu thuẫn vợ chồng, cụ ông 86 tuổi dùng dao đâm người vợ kém mình 31 tuổi, sau đó treo cổ tự tử.

Chiều 12-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc chồng dùng dao đâm vợ rồi tự tử. "Bước đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên người chồng đã dùng dao đâm vợ bị thương sau đó treo cổ tự tử" – vị lãnh đạo này nói.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 12 giờ ngày 11-4, giữa ông Hồ Văn N. (SN 1932; ngụ thôn 5, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị M. (SN 1963). Lúc này, ông N. dùng dao đâm vào người bà M. Sau đó, bà M. chạy qua nhà hàng xóm và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ít phút sau, người dân qua nhà tìm ông N. thì phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực để rơm sát chuồng bò của gia đình. "Qua khám nghiệm tử thi, trên cơ thể ông N. không có tác động ngoại lực. Hiện cơ quan công an vẫn chưa làm việc được với bà M. vì sức khỏe chưa cho phép" – một cán bộ điều tra cho biết.