Camera giám sát ghi cảnh 9X sát hại đồng nghiệp

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 09:30 AM (GMT+7)

Thắng khai ông Hiệu tự ngã, bị cảm dẫn tới tử vong nhưng hình ảnh camera giám sát đã ghi lại diễn biến Thắng tấn công ông Hiệu dẫn tới tử vong.

Camera giám sát đã ghi lại hành vi tấn công ông Hiệu của Nguyễn Thế Thắng. (Ảnh minh họa)

Ngày 11/4, lãnh đạo Công an xã Song Khê (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, Công an TP.Bắc Giang đã bắt giữ Nguyễn Thế Thắng (SN 1992, trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi gây ra cái chết của ông Thân Văn Hiệu (SN 1967, trú xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Theo lãnh đạo Công an xã Song Khê, ông Hiệu và Thắng cùng làm bảo vệ cho một công ty ở xã Song Khê. Quá trình làm việc tại đây, ông Hiệu xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thế Thắng và tổ bảo vệ từng phải hòa giả.

Khoảng 0h45 ngày 10/4, khi làm cùng ca trực, ông Hiệu và Thắng tiếp tục xảy ra xích mích. Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên lao vào đánh nhau. Ông Hiệu bị Thắng đánh gục xuống đất.

Khi thấy ông Hiệu bất tỉnh, Thắng gọi đồng nghiệp khác cùng đưa ông Hiệu đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng, ông Hiệu đã tử vong.

Lãnh đạo Công an xã Song Khê cho biết thêm, nhận thấy cái chết của ông Hiệu có dấu hiệu bất thường, Công an xã đã báo lên Công an TP.Bắc Giang vào cuộc điều tra.

“Ban đầu Thắng khai trong lúc làm việc ông Hiệu tự ngã, bị cảm dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau đó đã thừa nhận hành vi đánh ông Hiệu dẫn tới tử vong. Hình ảnh trích xuất camera đã ghi lại toàn bộ diễn biến Thắng và ông Hiệu đánh nhau. Khi ông Hiệu ngã gục, Thắng vẫn đánh ông Hiệu.

Hiện, cơ quan điều tra Công an thành phố đã tạm giữ Thắng để điều tra”, lãnh đạo Công an xã Song Khê cho biết.