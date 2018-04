Bị ảo giác đâm chết người chỉ vì muốn "gia tăng" sức khỏe

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 08:12 AM (GMT+7)

Khi được người nhờ đi cưa xẻ gỗ ở Lào cho viên hồng phiến uống vào cho khỏe, Lịch lên cơn ảo giác đã dùng dao giết bạn rồi bơi qua sông về Việt Nam... đầu thú.

TAND tỉnh Nghệ An vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Moong Phò Lịch (35 tuổi) 13 năm tù về tội giết người.

Đồng thời, HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo Lịch phải bồi thường cho gia đình bị hại 70 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Hiện gia đình Lịch đã thay mặt Lịch bồi thường được gần 25 triệu đồng.

Bị báo Moong Phò Lịch đứng trước bục khai báo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, ngày 5-7-2017, anh Vi Văn Hằng (trú xã Keng Đu) nhờ Lịch và anh Lương Phò Thìn cùng hai người đàn ông đi thuyền vượt sông Nậm Nơn sang cụm bản Bò Nhìa (xã Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) cưa gỗ về làm nhà.

Đến ngày làm việc thứ hai (tức 7-7-2017), Hằng cho nhóm trên sử dụng ma túy (hồng phiến) “để có sức làm việc” cưa gỗ tiếp.

Lịch và cả nhóm nghe Hằng nói dùng hồng phiến thì lao động không bị mệt mỏi nên Lịch sử dụng mà không biết đó là chất cấm. Sau khi sử dụng hồng phiến, Lịch lên cơn ảo giác, nghĩ rằng anh Thìn đang định tấn công mình. Lịch dùng con dao mẹo mang theo đâm anh Thìn thủng gan khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và tự đâm vào cổ, bụng mình.

Sau khi gây án, Lịch bơi qua sông rồi đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, Lịch rẽ vào Công an xã Keng Đu giao nộp con dao, khai báo hành vi phạm tội của mình. Lúc này, thấy Lịch đang bị thương nên công an xã và người thân đưa Lịch đến bệnh viện chữa trị vết thương.

Ngày 9-7-2017, Lịch đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú. Quá trình điều tra, Lịch có biểu hiện bệnh lý tâm thần nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương về sức khỏe tâm thần của bị can Lịch.

Kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương cho thấy trong khi phạm tội, bị can Lịch có biểu hiện loạn thần do chất gây ảo giác gây ra, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bị can không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Lịch thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.