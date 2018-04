Băng nhóm chuyên khống chế phụ nữ ở vùng ven Sài Gòn sa lưới

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 20:50 PM (GMT+7)

Nhóm đối tượng chuyên khống chế phụ nữ đi một mình ở vùng ven Sài Gòn vừa bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

3 đối tượng trong nhóm cướp

Chiều 6.4, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm nghi can Nguyễn Huỳnh Đại (33 tuổi), Đào Minh Ý (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản. Liên quan đến nhóm này, công an cũng đang truy bắt nghi can Trần Thanh Nhàn (20 tuổi, huyện Bình Chánh).

Trước đó, từ đầu tháng 1.2018, trên địa bàn huyện Bình Chánh liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Nạn nhân là phụ nữ khi lưu thông khu vực vắng người, bị nhóm đối tượng dùng hung khí khống chế, cướp xe máy.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Bình Chánh lập chuyên án triệt phá và giao cho Đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã truy xét nhóm nghi can.

Quá trình mật phục điều tra, trinh sát phát hiện nhóm cướp liên tục thay đổi địa điểm.

“Nhóm này nghiện game và ma túy do Nguyễn Huỳnh Đại cầm đầu. Nhóm thường sống lang bạt trong tiệm game bắn cá, nhà nghỉ”, trinh sát tham gia phá án cho biết.

Rạng sáng 5.4, sau khi phê ma túy, nhóm 4 đối tượng nói trên chở nhau trên hai xe máy chạy các tuyến đường ở huyện Bình Chánh để “săn mồi”, khi đến Bệnh viện nhi đồng TP.HCM đường Võ Trần Chí (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) thì dùng hung khí hăm dọa khiến người phụ nữ đi xe tay ga ngã nhào xuống đường.

Cả nhóm định cướp xe của nạn nhân thì phát hiện có ô tô chạy đến nên bỏ chạy mà chưa kịp cướp.

“Săn mồi” không thành, nhóm này tiếp tục đến đường Công Vụ (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) khống chế, cướp xe máy AirBlade của một cô gái rồi tẩu thoát.

Cùng lúc này, trinh sát Công an huyện Bình Chánh đang tuần tra phát hiện, truy đuổi theo bắt được đối tượng Tuấn, Ý. Kiểm tra trong người hai đối tượng này công an thu giữ bình xịt hơi cay, tuốc nơ vít.

Công an đang truy bắt đối tượng Trần Thanh Nhàn

Riêng Nhàn phóng xe tẩu thoát, còn Đại bỏ chạy vào bãi sậy rộng khoảng 5ha để trốn.

Gần cả trăm người dân địa phương đã chặn các ngã đường xung quanh khu vực bãi sậy để bắt Đại. Nhiều người còn đốt cỏ, hun khói để đối tượng chạy ra ngoài.

Đến sáng 5.4, được sự vận động của cơ quan chức năng địa phương và gia đình thì Đại đã ra đầu thú. Hiện Nhàn vẫn đang bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai từ đầu năm đến nay đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp xe máy. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi trên đường vào lúc sáng sớm.

Công an huyện Bình Chánh kêu gọi ai nạn nhân của nhóm cướp trên đến công an trình báo để hỗ trợ công tác điều tra.